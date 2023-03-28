Зазнаючи поразки на полі бою у конвенційній війні, президент РФ Путін вдається до ядерного шантажу.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

“Інформація щодо можливого розміщення ядерної зброї у Білорусі не є новиною, ані для України, української розвідки, ані для світової спільноти. Це нафталіновий інструмент ядерного шантажу. Ще в січні публічно українська розвідка попереджала, що територію Білорусі Путін може використовувати для ядерних провокацій”, – розповів представник української розвідки.

А також зазначив, що зазнаючи поразки на полі бою у конвенційній війні, Путін вдається до ядерного шантажу. За словами Андрія Юсова, аргументи РФ не є новими.

“Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в цій ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують”, – зауважив Андрій Юсов.

За його словами, ситуація з ядерною зброєю та будуванням сховищ для її зберігання відстежується, проте про її переміщення наразі не йдеться. Представник ГУР МОУ підкреслив, що заходи реагування і Україною, і партнерами відпрацьовуються.

“Найменший натяк на застосування ядерної зброї — це буде не гра, а кінець і режиму, і сучасній Росії в політичному контексті”, – резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

За даними CNN, у РФ планують завершити будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня. За словами Путіна, Білорусь вже отримала від Москви ракетний комплекс малої дальності “Іскандер”, який може бути оснащений ядерними або звичайними боєголовками.

Також Білорусі вже допомогли переобладнати 10 літаків, щоб вони могли нести тактичні ядерні боєголовки. На початку квітня планується, що РФ почне навчати пілотів керувати переконфігурованими літаками.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході.

Зокрема, Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

“Ми не збираємося передавати контроль над ядерною зброєю. США не передають її своїм союзникам. Ми, по суті, робимо те саме, що (лідери США) робили протягом десятиліття”, – сказав Путін.

На державному телебаченні він заявив, що Москва збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку вона планує розмістити в сусідній Білорусі.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.