Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За словами Резнікова, у Комплексі заходів з виконання Мінських угод написано про те, що з території Донбасу мають бути виведені всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування (НЗФ) – це і є бойовики квазіутворень.
“Вони повинні вийти, роззброїтися і демобілізуватися з територій України”, – зазначив віцепрем’єр.
“Вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів”, – зазначив він.
Українська сторона у своєму плані дій ставить саморозпуск незаконних збройних формувань як умову.
“І звичайно ж у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань”, – зауважив Резніков.
- Нагадаємо, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.