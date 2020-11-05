"План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі передбачає саморозпуск незаконних збройних формувань.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Резнікова, у Комплексі заходів з виконання Мінських угод написано про те, що з території Донбасу мають бути виведені всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування (НЗФ) – це і є бойовики квазіутворень.

“Вони повинні вийти, роззброїтися і демобілізуватися з територій України”, – зазначив віцепрем’єр.

“Вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів”, – зазначив він.

Українська сторона у своєму плані дій ставить саморозпуск незаконних збройних формувань як умову.

“І звичайно ж у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань”, – зауважив Резніков.