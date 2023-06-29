Джерело: білоруська служба “Радіо Свобода”

Як розповіли у виданні, 27 червня низка білоруських ЗМІ повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Цель Осиповицького району – приблизно за 90 кілометрів від Мінська. Через супутниковий сервіс Planet Labs білоруські журналісти дослідили та порівняли, як виглядав військовий об’єкт 17 та 27 червня.

Так, на фото можна помітити два дитячих майданчики. Той, що знаходиться в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Той, що розташований у східній частині, має розміри 200 на 160 метрів.

“Це може бути скупченням наметів однакового розміру або великогабаритної техніки “вагнерівців”, – припускають співрозмовники видання.

Варто додати, два літаки, пов’язані з Євгеном Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі у вівторок вранці, 27 червня, проте місцезнаходження самого власника ПВК “Вагнер” досі невідоме.