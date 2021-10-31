Вчені з космічного агентства NASA (Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору) розповіли нові деталі про планету, які вдалося дізнатися завдяки космічній станції Юнона.

Про це повідомляє пресслужба NASA в Instagram.

Нові дані, опубліковані 28 жовтня місією NASA Юнона (Juno), що обертається навколо Юпітера, дають повніше уявлення про бурхливу атмосферу планети.

Космічний апарат NASA Юнона заглядає під хмари Юпітера, щоб вивчити численні струменеві потоки та шторми, в тому числі легендарну Велику червону пляму. Нещодавні відкриття розширили наші уявлення про гігантську планету. Ось що ми тепер знаємо:

Деякі шторми Юпітера простягаються на глибину 100 км;

велика червона пляма має глибину понад 350 кілометрів;

полярні циклони Юпітера майже не змінюють свого місця розташування з часом;

характерні смуги планети можуть утворюватися через аміак і воду, що рухаються вгору і вниз.

Juno вирушив у космос у 2011 році та досяг Юпітера приблизно через п’ять років.

Зараз, перебуваючи на широкій орбіті навколо планети, космічний апарат здійснює регулярні прольоти, намагаючись з’ясувати, що ховається під хмарами гігантської планети.

Вчені використовують камеру, встановлену на кораблі, щоб краще розглянути атмосферу Юпітера.

Вивчення цієї планети допоможе дослідникам краще зрозуміти походження та еволюцію Сонячної системи.