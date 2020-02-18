Порятунок Землі від зміни клімату, про який оголосив засновник компанії Amazon Джефф Безос, є "розумною інвестицією".

Про це пише Quartz.

Так, вчора Безос оголосив про плани по запуску “Bezos Earth Fund”, в рамках якого, він буде фінансувати роботу вчених, активістів та неурядові організації. За його словами, фонд почне надавати гранти цього літа.

“Земля – це те, що нас усіх об’єднує. Давайте захистимо її разом”, – заявив він.

Однак в заяві не згадується про компанію Amazon, яку він заснував, і яка в 2018 році викинула 44,4 мільйона метричних тонн СО2. Це більше, ніж викидає Ангола, країна з населенням 30 мільйонів чоловік, але менше 1 % від загального обсягу викидів в США. При цьому, в компанії заявляють, що націлені на вуглецеву нейтральність до 2040 року.

Фінансовий стан Безоса в даний час оцінюється в 130 мільярдів доларів, а на плани з порятунку планети він має намір виділити 10 мільярдів доларів.

Зазначається, що на початку 2018 роки бізнесмен планував вкладати гроші в космічні подорожі. Але нещодавно він знайшов інші способи використовувати своє багатство, наприклад, придбання трьох квартир в Нью-Йорку за 80 мільйонів доларів, придбання двох творів мистецтва на загальну суму 70 мільйонів доларів. Він також розглядає можливість придбання житла в Каліфорнії за 225 мільйонів доларів.

Видання вважає, що порятунок Землі від зміни клімату є з боку Безоса “розумною інвестицією”.