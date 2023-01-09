Станом на 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло – через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. У компанії попередили, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Наразі залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

Поки що енергосистема не може покрити об’єми споживання через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій.

У компанії закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Пояснивши, що це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.