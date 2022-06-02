Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом “зміни оплати праці з нарахуваннями.docx”, які отримували працівники державних організацій України.
Відкриття документа загрожує ураженням комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
“З’ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об’єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу “ms-msdt.exe” та ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon”, – йдеться у заяві відомства.
Наразі командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу.
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