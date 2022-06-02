Є загроза здійснення нової кібератаки на державні організації України. Цього разу хакери використовують тему зарплат.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом “зміни оплати праці з нарахуваннями.docx”, які отримували працівники державних організацій України.

Відкриття документа загрожує ураженням комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

“З’ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об’єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу “ms-msdt.exe” та ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon”, – йдеться у заяві відомства.

Наразі командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу.