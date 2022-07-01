Керівницю школи у Києві підозрюють у співпраці з росіянами. Вона планувала отримати посаду міністерки освіти при окупаційній "владі" в обмін на державну зраду.

Про це повідомили в Офісі Генарольного прокурора України у Facebook.

Слідчі встановили, що обвинувачена, яка до початку повномасштабної російсько-укра працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини України.

Зазначається, що вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження Збройних Сил України та тероборони, а також щодо державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

Слід зауважити, що у винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.