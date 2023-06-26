До зачаття дитини потрібно ретельно готуватись як майбутній матері, так і майбутньому батьку. Важливе значення має правильне харчування, відсутність шкідливих звичок, гарний стан здоров’я. Але в реальності подружнім парам часто доводиться стикатись з тим, що під час обстеження та за способом життя все чудово, а вагітність не наступає. Якщо подібна ситуація триває рік та більше, тоді починають говорити про безпліддя. Як же в таких випадках може проводитись планування зачаття дитини?

Планування вагітності за ЕКЗ

Екстракорпоральне запліднення, або ЕКЗ дозволяє підвищити шанси зачаття та народження здорової дитини. Цей метод в першу чергу рекомендується тим парам, у яких з різних причин не може бути дітей природним шляхом. Перед його застосуванням також проводять відповідну підготовку, на що звертають особливу увагу в клініці професора Феськова О. М. https://feskov.ua/uk. Під час планування вагітності при ЕКЗ використовують такі допоміжні методи:

Ретельну діагностику та терапію наявних захворювань. В деяких випадках проблеми зі здоров’ям практично непомітні, тому можуть застосовуватись навіть генетичні дослідження, за допомогою яких може бути визначена причина безпліддя. Надалі проводиться консультація спеціалістів відповідного напрямку (урологічного, гінекологічного, терапевтичного, генетичного тощо) та підбирається необхідна тактика лікування. Передпроцедурна підготовка. При штучному заплідненні батьки повинні бути обстежені дуже ретельно, тому перед самим ЕКЗ необхідні спеціалісти ще раз оглядають майбутніх батьків. Це дозволяє покращити результати запліднення. Проведення ЕКЗ відповідно міжнародним стандартам. Згідно з встановленими нормами для штучного запліднення повинні бути відібранні найкращі статеві клітини. Якщо зібрання матеріалу неможливе з певних причин, тоді застосовують сучасні методи репродуктології (суперовуляцію, ІКСІ, ПІКСІ та інше). Отримання ембріонів. Реалізовується ця необхідність в лабораторних умовах. Наявні ембріони можуть бути дослідженні генетичними методами, після чого відбираються найбільш придатні й пересаджуються жінці в матку.

Після пересадки ембріонів проводять спостереження вагітності. У цьому процесі зазвичай бере участь досвідчений лікар-гінеколог, який за необхідності направляє до спеціалістів іншого профілю або на УЗД.

Загалом якщо під час планування вагітності щось йде не так, не потрібно відразу занепадати духом. Сучасні можливості репродуктивної медицини дозволяють вирішити багато проблем, пов’язаних із зачаттям, тому за бажання завжди можна досягти потрібного результату.