За матеріалами СБУ Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління Генштабу ЗС РФ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як повідомляється, зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки України, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські “куратори” обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол.

Зазначено, що контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО “А” затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації “ЛНР” брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Наголошено, що після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності. За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Також додається, що це вбивство мало стати “тестовим випробуванням” перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави. Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.