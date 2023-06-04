Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.

Джерело: Ганна Маляр в Telegram.

“Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде”, – наголосила посадовиця.

Заступниця міністра також опублікувала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до тиші.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що це може зайняти певний час і матиме “високу ціну”.

“Ми твердо віримо, що нам це (контрнаступ, – ред.) вдасться. Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові”, – заявив президент України.

За словами Володимира Зеленського, Україна хотіла б мати більше озброєння від Заходу для майбутнього контрнаступу. Проте Україна готова рухатися далі.

“Ми хотіли б мати певні речі (озброєння, – ред.), але ми не можемо чекати місяцями”, — сказав президент.

Зазначимо, що Україна вже розпочала розміновування територій перед контрнаступом. У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.