Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.
“На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт. Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!“ – написав він.
Крім того, Гончарук побажав українцям сил та мудрості здолати усі виклики, які “можуть перед нами стояти”.
Привітання з Різдвом Христовим
На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт.
Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!
Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Вторник, 7 января 2020 г.
- Сьогодні, 7 січня, православні та греко-католики святкують Різдво Христове – друге за значимістю після Великодня свято.