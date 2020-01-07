Пластуни з національної скаутської організації України заколядували у Кабінеті міністрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

“На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт. Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!“ – написав він.

Крім того, Гончарук побажав українцям сил та мудрості здолати усі виклики, які “можуть перед нами стояти”.

Привітання з Різдвом Христовим На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт. Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями! Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Вторник, 7 января 2020 г.