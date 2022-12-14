Про це президент України повідомив у Telegram.

“Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, що 11 грудня до України прибув Вифлеємський вогонь миру, ввечері у Михайлівському Золотоверхому соборі кожен охочий міг отримати свою частинку Вогню, який символізує мир, любов та добро. У Михайлівському Золотоверхому соборі вихованці національної скаутської організації України “Пласт” передали киянам Вифлеємський Вогонь Миру. Ця акція приурочена до святкувань Різдва Христового і полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Цьогоріч українським пластунам Вогонь передали словацькі скаути у міжнародному пункті пропуску “Малий Березний – Убля”.

Вогонь зустрів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Після передачі вогню до Києва його роздали усім охочим у Михайлівському соборі. Там же пластуни запалили лампадки, які вирушать у деокуповані міста на Півдні та Сході.

Дітям з деокупованих територій разом із Вогнем пластуни передадуть пакунки з продуктами й речами для обігріву, щоб кожна українська родина змогла відчути мить свята і легше пережити важку зиму. Пластуни запросили всіх охочих долучитись до збору фінансово або надіслати необхідне.

У 1986 році акцію передачі вогню започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.

З самого початку планувалося проведення акції з метою підтримки дітей з інвалідністю та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. Ініціативу відразу ж підтримали скаути. Щороку перед Різдвом представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Після цього вони транспортують його літаком до Австрії.

Вперше Вогонь до України потрапив ще у 1992 році, але як приватна ініціатива окремих пластунів. Офіційно ж відлік передачі Вогню Миру ведеться від 1998 року, коли його передали в Україну на митному переході.