Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що сума в платіжці за тепло повинна знизитися до 30%.

Про це повідомляється на офіційній сторінці голови уряду в Facebook.

“Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди і Президента України Володимира Зеленського”, – пише Гончарук.

Прем’єр уточнив, що перераховувати платіжки можна з сьогоднішнього дня.

“За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижче на 30%. Все відповідні інструменти ми надали місцевоим владам”, – написав він.

В той же час голова Кабміну також звернувся до міських голів, щоб ті провели відповідні перерахунки.

“Українці повинні відчути зміни в своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність – на владі на місцях”, – говорить він.

Гончарук підкреслив, що суми в платіжці можуть знизитися на 300-400 гривень вже в грудні.