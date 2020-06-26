Про це заявив очільник податкової служби Олексій Любченко під час зустрічі з представниками компаній тютюнової галузі.
На зустрічі заявили, що платежі тютюнових компаній до державного бюджету досягають більше 10% всіх надходжень. Це відбувається завдяки налагодженій роботі податкової. Більш того, в цьому місяці очікується виконання плану.
“Ми оголосили боротьбу з нелегальною продукцією на ринку підакцизних товарів. Проаналізували роботу галузі, окреслили проблемні моменти, виявили схеми і зараз починаємо їх руйнувати. Це будуть непопулярні заходи, але ми їх проведемо, звичайно, з огляду на карантинні заходи”, – заявив Любченко.
Представники тютюнової галузі, присутні на зустрічі, висловили готовність до співпраці, оскільки зацікавлені в прозорості ринку.
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- Компанія British American Tobacco (BAT) зупинила 11 жовтня виробництво на фабриці “В.А.Т.-Прилуки” в Чернігівській області.