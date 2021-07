Про це повідомляє видання The Verge.

Як сповіщалося, платформу мали намір запустити 4 липня — до Дня Незалежності США.

В цей самий день платформу було зламано, постраждали кілька перевірених сторінок офіційних осіб. Зокрема, ексрадника Трампа і власника платформи Джейсона Міллера, колишнього держсекретаря Майка Помпео, членкині палати представників Марджорі Тейлор Грін.

Імена їхніх профілів було замінено на слова: “@JubaBaghdad був тут 🙂 ^^ свободу Палестині ^^”.

Jason Miller's new right-wing social media site "Gettr" was hacked this morning. pic.twitter.com/cncddw9RZ9

— Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) July 4, 2021