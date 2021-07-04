Про це повідомляє видання The Verge.
Як сповіщалося, платформу мали намір запустити 4 липня — до Дня Незалежності США.
В цей самий день платформу було зламано, постраждали кілька перевірених сторінок офіційних осіб. Зокрема, ексрадника Трампа і власника платформи Джейсона Міллера, колишнього держсекретаря Майка Помпео, членкині палати представників Марджорі Тейлор Грін.
Імена їхніх профілів було замінено на слова: “@JubaBaghdad був тут 🙂 ^^ свободу Палестині ^^”.
Jason Miller's new right-wing social media site "Gettr" was hacked this morning. pic.twitter.com/cncddw9RZ9
— Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) July 4, 2021
Міллер повідомив журналістам, що крім зміни імен зловмисникові нічого не вдалося зробити.
Примітно, що заблокований у найпопулярніших соцмережах 45-й президент США напередодні анонсував появу нової платформи.
“Ми шукаємо правильну платформу, ідеальну платформу, і я думаю, ви щось побачите доволі швидко”, — сказав Трамп на подкасті Rubin Report минулого тижня.
Утім наразі незрозуміло, чи має Трамп стосунок до Gettr і чи користуватиметься цією соцмережею. На момент публікації підтверджених профілів Дональда Трампа в соцмережі немає.
- Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Трампа, які були раніше заблоковані. Згодом у компанії Facebook, що заблокували Трампа в соціальних мережах щонайменше до 2023 року.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.