Нова соціальна мережа Gettr, яку запускають колишні члени команди 45-го президента Дональда Трампа, зламана в день запуску.

Про це повідомляє видання The Verge.

Як сповіщалося, платформу мали намір запустити 4 липня — до Дня Незалежності США.

В цей самий день платформу було зламано, постраждали кілька перевірених сторінок офіційних осіб. Зокрема, ексрадника Трампа і власника платформи Джейсона Міллера, колишнього держсекретаря Майка Помпео, членкині палати представників Марджорі Тейлор Грін.

Імена їхніх профілів було замінено на слова: “@JubaBaghdad був тут 🙂 ^^ свободу Палестині ^^”.

Jason Miller's new right-wing social media site "Gettr" was hacked this morning. pic.twitter.com/cncddw9RZ9 — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) July 4, 2021

Міллер повідомив журналістам, що крім зміни імен зловмисникові нічого не вдалося зробити.

Примітно, що заблокований у найпопулярніших соцмережах 45-й президент США напередодні анонсував появу нової платформи.

“Ми шукаємо правильну платформу, ідеальну платформу, і я думаю, ви щось побачите доволі швидко”, — сказав Трамп на подкасті Rubin Report минулого тижня.

Утім наразі незрозуміло, чи має Трамп стосунок до Gettr і чи користуватиметься цією соцмережею. На момент публікації підтверджених профілів Дональда Трампа в соцмережі немає.