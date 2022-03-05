Про це повідомляє Reuters.

Платіжна система PayPal дозволяє сплачувати покупки в Інтернеті та здійснювати перекази коштів.

“З огляду на поточу ситуацію, платіжний сервіс PayPal припиняє свою роботу на території Росії”, сказано у заяві компанії. Директор PayPal Ден Шульман наголосив, що компанія засуджує війну Росії проти України. У PayPal зауважили, що від початку російського вторгнення до України, фірмі вдалося зібрати 150 млн. доларів для допомоги нашій державі. В середу, 2 березня PayPal припинила реєстрацію нових користувачів з території Росії. Від початку повномасштабної війни РФ проти України низка іноземних компаній вже припинила працювати на території країни-окупанта. Серед них : Apple, Microsoft, Ikea, H&M, BMW та багато інших.