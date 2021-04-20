Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав зрозуміти, що платної вакцинації проти коронавірусу COVID-19 до кінця 2021 року очікувати не варто.

Про це він поінформував в ефірі телеканалу “1+1”.

Так, відповідаючи на запитання, чи можлива в Україні платна COVID-вакцинація, Ляшко заявив:

“Можлива, але в нас сьогодні за планами, якщо все буде гаразд і всі контрактні зобов’язання будуть виконані, то впродовж 2021 року вона недоцільна”.

За словами Ляшка, наразі всі виробники вакцин у першу чергу працюють з урядами держав.

“Проблема не втому, чи можна використовувати платну вакцину чи ні. Сьогодні всі виробники працюють першочергово з урядами країн. І уряди передбачили в своїх держбюджетах кошти для закупівлі вакцин для вакцинації всіх груп людей. Україна також передбачила ці кошти і додатково виділяє ще 6,5 млрд грн для того, щоб ми закупили всю необхідну кількість вакцин”, – зазначив Ляшко.

Він додав, що зараз у світі спостерігається дефіцит вакцин – її випускають невеликими партіями.

“Питання в тому, що є глобальний дефіцит вакцин у світі. Їх випускають невеликими партіями. І кожна країна розробила дорожню карту: пріоритезує ті групи населення, які або за професійними ознаками підпадають найбільшому інфікуванню, або за медичними показами мають найбільший ризик мати ускладнення при інфікуванні”, – розповів головний санлікар.

Ляшко додав, що якщо в Україні нелегально продаватимуть вакцину проти коронавірусу, то це кримінал, і за це можна понести відповідальність.

“Я звертаюся офіційно. Якщо хтось знає про те, що сьогодні можна придбати вакцину на території України за кошти, повідомляйте Міністерству охорони здоров’я, повідомляйте Міністерству внутрішніх справ. Це кримінал, це порушення існуючого законодавства, і за це потрібно нести відповідальність”, – сказав Ляшко.

(На відео – з 7:17)