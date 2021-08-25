Про це повідомляють #Букви із посиланням на сайт Паралімпіади-2020.
Українка прийшла першою на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, Мерешко встановила Паралімпійський рекорд.
- Єлизавета Мерешко (Україна) – 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор)
- Елізабет Маркс (США) – 33.15
- Анна Гонтар (Україна) – 33.40
- Юан Джанг (Китай) – 33.54
- Вікторія Савцова (Україна) – 33.68.
29-річна параатлетка із Херсону є 5-разовою чемпіонкою світу та 9-разовою чемпіонкою Європи. Спортсменка змагається у категоріях S6, S7, SB5 та SM6 – параатлети, що використовують для руху тільки тулуб та руки. Такі спортсмени мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч.
У Мерешко церебральний параліч – у неї дуже слабкі м’язи ніг.
Варто зазначити, що у Ріо-2016 Мерешко виграла чотири золоті медалі: на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині.
Наразі в активі України вже 7 медалей: одне “золото”, чотири “срібла” та дві “бронзи”.
- Нагадаємо, Паралімпійська збірна України у перший день змагань у Токіо здобула вже дві медалі: “бронзу” у фехтуванні та “срібло” у плаванні.
- Фехтувальник Артем Манько здобув для України друге “срібло” Паралімпійських Ігор у фехтуванні на візках.