Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляють #Букви із посиланням на сайт Паралімпіади-2020.

Українка прийшла першою на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, Мерешко встановила Паралімпійський рекорд.

Єлизавета Мерешко (Україна) – 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор) Елізабет Маркс (США) – 33.15 Анна Гонтар (Україна) – 33.40 Юан Джанг (Китай) – 33.54 Вікторія Савцова (Україна) – 33.68.

29-річна параатлетка із Херсону є 5-разовою чемпіонкою світу та 9-разовою чемпіонкою Європи. Спортсменка змагається у категоріях S6, S7, SB5 та SM6 – параатлети, що використовують для руху тільки тулуб та руки. Такі спортсмени мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч.

У Мерешко церебральний параліч – у неї дуже слабкі м’язи ніг.

Варто зазначити, що у Ріо-2016 Мерешко виграла чотири золоті медалі: на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині.

Наразі в активі України вже 7 медалей: одне “золото”, чотири “срібла” та дві “бронзи”.