Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Стеценко здобула нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Як зазначає “Суспільне”, українка вийшла у фінал змагань як головна претендентка на паралімпійське “золото”: в кваліфікації вона показала найкращий час – 4:31.51 хвилини.
“Срібло” – в італійки Карлотти Джиллі, “бронза” – в представниці Австралії Каті Дедекінд.
29-річна Анна Стеценко – триразова чемпіонка та срібна призерка Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, майстер спорту України міжнародного класу. Крім того, Стеценко – дворазова чемпіонка світу та чотириразова чемпіонка Європи.
Українка виступає в паралімпійских класах S13, SB13, SM13 (до яких належать спортсмени з сильними порушеннями зору).
Це вже третє “золото” для паралімпійської збірної України та друге у плаванні. До цього нагороди найвищого ґатунку вигравали плавчиня Єлизавета Мерешко та пауерліфтерка Мар’яна Шевчук.
Крім того, скарбничка української збірної поповнилася ще двома срібними нагородами:
• плавець Андрій Трусов виграв “срібло” на дистанції 200 метрів комплексним плаванням;
• плавець Кирило Гаращенко виборов “срібло” на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Наразі у скарбничці збірної України вже 21 медаль: 3 “золота”, 12 срібних та 6 бронзових. Наша країна піднялася на четверте місце в медальному заліку.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у Топ-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Наступного дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула другу медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).
- Станом на 27 серпня Україна виборола ще дві медалі на Паралімпійських іграх у Токіо: “срібло” у метанні списа та “бронзу” в стрибках в довжину.