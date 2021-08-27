Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала золоту нагороду на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Стеценко здобула нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Як зазначає “Суспільне”, українка вийшла у фінал змагань як головна претендентка на паралімпійське “золото”: в кваліфікації вона показала найкращий час – 4:31.51 хвилини.

“Срібло” – в італійки Карлотти Джиллі, “бронза” – в представниці Австралії Каті Дедекінд.

29-річна Анна Стеценко – триразова чемпіонка та срібна призерка Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, майстер спорту України міжнародного класу. Крім того, Стеценко – дворазова чемпіонка світу та чотириразова чемпіонка Європи.

Українка виступає в паралімпійских класах S13, SB13, SM13 (до яких належать спортсмени з сильними порушеннями зору).

Це вже третє “золото” для паралімпійської збірної України та друге у плаванні. До цього нагороди найвищого ґатунку вигравали плавчиня Єлизавета Мерешко та пауерліфтерка Мар’яна Шевчук.

Крім того, скарбничка української збірної поповнилася ще двома срібними нагородами:

• плавець Андрій Трусов виграв “срібло” на дистанції 200 метрів комплексним плаванням;

• плавець Кирило Гаращенко виборов “срібло” на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Наразі у скарбничці збірної України вже 21 медаль: 3 “золота”, 12 срібних та 6 бронзових. Наша країна піднялася на четверте місце в медальному заліку.