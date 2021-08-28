Про це повідомляє “Суспільне”.
Зокрема, Євгеній Богодайко став першим на дистанції 100 метрів брасом (клас – S6).
Перед фіналом змагань у Токіо він підходив не з найшвидшим кваліфікаційним часом. Випереджали його колумбієць Кріспін Корзо, якому українець поступився на останньому чемпіонаті світу, а також австралійцеві Меттью Леві та китайцю Хонг Янгу.
Стартові 50 метрів підтверджували розклад фаворитів у запливі. Колумбієць його очолив, австралієць Леві був другим, а ось Богодайко йшов третім.
Проте біля фінішу Богодайко випередив Кріспіна Корзо. Українцеві вистачило 0,06 секунд для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном та взяти реванш у колумбійця за поразку на чемпіонаті світу.
Крім того, ще одну золоту медаль із новим світовим паралімпійським рекордом на дистанції 100 метрів вільним стилем здобув українець Максим Крипак (клас – S10).
Він перед фіналом 100-метрівки встиг здобути медаль Паралімпійських Ігор. Крипак виграв “срібло” на дистанції 50 метрів вільним стилем, поступившись лише австралійцеві Ровену Крозерсу.
У фіналі 100 метрів вільним стилем Крипак також мав у суперниках Крозерса. Однак цього разу фаворитом на золоту медаль був саме український плавець – час у кваліфікації Крипака був швидшим – 51,57 секунд.
- 27 серпня у Токіо завершився третій день Паралімпійських ігор. Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У суботу, 28 серпня, українська збірна здобула ще три медалі Паралімпійських Ігор-2020.