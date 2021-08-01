Про це повідомляє НОК України.
“Підопічний Петра Нагорного фінішує з другим часом 14.40,66 і таким чином приносить Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду Токіо-2020”, – йдеться у повідомленні.
Заплив на 1500 метрів – найдовша дистанція в басейні на Олімпіаді.
🇺🇦🏊🥈🏆Український плавець Михайло Романчук до бронзи на дистанції 800 м вільним стилем додає срібло на 1500. Підопічний Петра Нагороного фінішує з другим часом 14.40,66 і таким чином приносить Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду Токіо-2020!💙💛. pic.twitter.com/wAgaMjInzQ
— НОК України (@OlympicUA) August 1, 2021
У фіналі 1500 м плив ще один українець – Сергій Фролов.
1500 метрів вільним стилем (чоловіки). Фінал
1. Роберт Фінке (США) – 14:39.65
2. Михайло Романчук (Україна) – 14:40.66
3. Флоріан Веллбрук (Німеччина) – 14:40.91
8. Сергій Фролов – 15:04.26
Нагадаємо, що українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо. Дистанцію у 800 метрів у фіналі Олімпіади Романчук подолав за 7:42.33.
Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода.
- Пізніше Михайло Романчук заявив, що йшов до цієї нагороди 18 років.