Про це повідомляє видання “Чемпіон”.
На Паралімпіаді у Токіо відбувся фінальний заплив у чоловіків на спині на дистанції 100 метрів у класі S7. У фіналі виступали два українці – Євген Богодайко та Андрій Трусов.
21-річний спортсмен Трусов переміг зі світовим рекордом – 1:08.14.
30 August –#ParaSwimming – Men’s 100m Backstroke – S7
🥇Andrii Trusov🇺🇦
🥈Pipo Carlomagno🇦🇷
🥉Mark Malyar🇮🇱#UnitedByEmotion | #Paralympics | #Tokyo2020
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 30, 2021
Богодайко не зміг завоювати медаль і став п’ятим у запливі.
Для Трусова це третя особиста нагорода на Паралімпіаді-2020. Раніше він завоював два срібла.
Тепер в активі України 48 медалей на Іграх у Токіо: 12 золотих, 24 срібні та 12 бронзових.
- Українка Марина Литовченко стала чемпіонкою Паралімпійських ігор в Токіо.