Плавець Андрій Трусов приніс Україні 12-те золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

На Паралімпіаді у Токіо відбувся фінальний заплив у чоловіків на спині на дистанції 100 метрів у класі S7. У фіналі виступали два українці – Євген Богодайко та Андрій Трусов.

21-річний спортсмен Трусов переміг зі світовим рекордом – 1:08.14.

Богодайко не зміг завоювати медаль і став п’ятим у запливі.

Для Трусова це третя особиста нагорода на Паралімпіаді-2020. Раніше він завоював два срібла.

Тепер в активі України 48 медалей на Іграх у Токіо: 12 золотих, 24 срібні та 12 бронзових.