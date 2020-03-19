Друкована версія еротичного журналу Playboy стане останньою в 2020 році через спалах коронавірусу.

Про це заявив керівник Playboy Enterprises Бен Кон у відкритому листі.

Тепер весь контент від Playboy буде доступно тільки в цифровому форматі. Зокрема, це такі продукти, як Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor, а також Playmate.

“Нікого не здивує той факт, що звички отримання медіа змінюються на деякий час … і наш контент в друкованому форматі потрапляє в руки тільки невеликій частині наших фанатів”, – написав Кон.

За його словами, друковані журнали Playboy будуть завжди – незалежно від трендів і традицій.

Знову друковані журнали Playboy планують випускати тільки на початку 2021 року.

“За останні 66 років ми стали чимось значно більшим, ніж просто журнал. Іноді варто відпускати минуле, щоб створити місце для майбутнього”, – зазначив представник Playboy, пояснивши, чому цифрові журнали зараз необхідні.