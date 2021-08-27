PlayStation 5 має безліч корисних функцій. Серед них - можливість грати через iPod touch за допомогою спеціального застосунку PS Remote Play.

Про це повідомляє видання Vice.

Аби знайти спосіб грати PS5 через iPod – доведеться витратити кілька годин, або ж скористатися відразу офіційним застосунком PS Remote Play.

Цей застосунок дає можливість дистанційно управляти консоллю з комп’ютера, смартфона чи портативного пристрою для зберігання музики. Після цього на екрані з’явиться макет контролера Playstation. Саме він дає можливість взаємодіяти з грою за допомогою спеціальних сенсорних команд.

Якщо ви маєте доступ до онлайн-сервіса Playstation Playstation Plus – можна обрати хороші ігри для PS4, купуючи PS5. Зокрема, це японська рольова гра Persona 5.