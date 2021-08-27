Про це повідомляє видання Vice.
Аби знайти спосіб грати PS5 через iPod – доведеться витратити кілька годин, або ж скористатися відразу офіційним застосунком PS Remote Play.
Цей застосунок дає можливість дистанційно управляти консоллю з комп’ютера, смартфона чи портативного пристрою для зберігання музики. Після цього на екрані з’явиться макет контролера Playstation. Саме він дає можливість взаємодіяти з грою за допомогою спеціальних сенсорних команд.
Якщо ви маєте доступ до онлайн-сервіса Playstation Playstation Plus – можна обрати хороші ігри для PS4, купуючи PS5. Зокрема, це японська рольова гра Persona 5.
- Раніше повідомлялось, що ігрова консоль PlayStation 5 отримає спроможність до SSD-розширення. Оновлення планують запустити влітку 2021 року.
- Компанія Sony заявила, що компанії вдалося реалізувати понад 10 мільйонів PlayStation 5 по всьому світу. Це робить консоль такою, яка найшвидше продається в історії бренду.