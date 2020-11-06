Ігрова консоль нового покоління PlayStation 5 на старті продажів не з'явиться в магазинах роздрібної торгівлі, а буде доступна для замовлення через Інтернет.

Відповідне повідомлення компанія-виробник Sony опублікувала в офіційному блозі PlayStation.

Таке рішення було прийнято в зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Старт продажів консолі PlayStation 5 запланований на 12 листопада (або 19 листопада, в залежності від регіону).

Водночас на старті купити консоль у роздріб не вийде.

В Sony наголосили, що не хочуть піддавати ризику зараження коронавірусом ні покупців, ні співробітників роздрібних магазинів (через можливі черги).

“Щоб убезпечити наших гравців, постачальників і співробітників від COVID-2019, ми підтверджуємо, що в день старту продажів консоль можна буде придбати тільки в інтернет-магазинах наших партнерів. У день запуску (12 або 19 листопада, в залежності від вашого регіону) пристрої не будуть доступні для купівлі в магазинах роздрібної торгівлі – будь ласка, відмовтеся від планів відвідати або зайняти чергу в магазинах у цей день в надії придбати PS5. Бережіть себе, залишайтеся вдома і оформіть замовлення онлайн”, – наголошується в повідомленні Sony.

У компанії уточнили, що гравці, які оформили попереднє замовлення PlayStation 5 в магазині роздрібної торгівлі, зможуть отримати її “відповідно до протоколів безпеки продавця”.

“Зв’яжіться з продавцем, щоб дізнатися подробиці про те, як отримати консоль”, – сказано в повідомленні.