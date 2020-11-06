Відповідне повідомлення компанія-виробник Sony опублікувала в офіційному блозі PlayStation.
Таке рішення було прийнято в зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Старт продажів консолі PlayStation 5 запланований на 12 листопада (або 19 листопада, в залежності від регіону).
Водночас на старті купити консоль у роздріб не вийде.
В Sony наголосили, що не хочуть піддавати ризику зараження коронавірусом ні покупців, ні співробітників роздрібних магазинів (через можливі черги).
“Щоб убезпечити наших гравців, постачальників і співробітників від COVID-2019, ми підтверджуємо, що в день старту продажів консоль можна буде придбати тільки в інтернет-магазинах наших партнерів. У день запуску (12 або 19 листопада, в залежності від вашого регіону) пристрої не будуть доступні для купівлі в магазинах роздрібної торгівлі – будь ласка, відмовтеся від планів відвідати або зайняти чергу в магазинах у цей день в надії придбати PS5. Бережіть себе, залишайтеся вдома і оформіть замовлення онлайн”, – наголошується в повідомленні Sony.
У компанії уточнили, що гравці, які оформили попереднє замовлення PlayStation 5 в магазині роздрібної торгівлі, зможуть отримати її “відповідно до протоколів безпеки продавця”.
“Зв’яжіться з продавцем, щоб дізнатися подробиці про те, як отримати консоль”, – сказано в повідомленні.
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