У компанії Playstation засудили прояви расизму на тлі протестів через смерть в США Джорджа Флойда.

Відповідну заяву було опубліковано на сторінці компанії в Instagram.

“Ми засуджуємо систематичні расизм і насильство проти чорної спільноти. Ми будемо продовжувати працювати в напрямку майбутнього під знаком емпатії і підтримувати наших чорних творців, гравців, працівників, сім’ї та друзів“, – сказано в заяві.

Раніше Disney і Undefeatedinc також виступили проти расизму в США на тлі протестів після смерті Джорджа Флойда.

Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.