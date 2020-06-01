Відповідну заяву було опубліковано на сторінці компанії в Instagram.
“Ми засуджуємо систематичні расизм і насильство проти чорної спільноти. Ми будемо продовжувати працювати в напрямку майбутнього під знаком емпатії і підтримувати наших чорних творців, гравців, працівників, сім’ї та друзів“, – сказано в заяві.
Раніше Disney і Undefeatedinc також виступили проти расизму в США на тлі протестів після смерті Джорджа Флойда.
Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, котрий під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.