Про це повідомляє Bloomberg.
Медики вивчили плазму людей, які перехворіли на коронавірус, встановивши, що в ній є потужні антитіла, за допомогою яких можна вилікувати тяжкохворих пацієнтів. Наприклад, перший експеримент показав, що з 8 лютого за допомогою плазми вдалося поставити на ноги десятьох важкохворих пацієнтів.
Стан пацієнтів, яким вводили плазму, покращився протягом доби. У них збільшився рівень кисню в крові і знизився рівень запалення.
У зв’язку з цим медики закликали тих, хто вилікувалися від коронавірусу, здавати кров.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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