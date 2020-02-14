Державні фармакологічні виробники Китаю збирають плазму крові людей, які видужали після коронавірусу, щоб використовувати її для лікування важкохворих.

Про це повідомляє Bloomberg.

Медики вивчили плазму людей, які перехворіли на коронавірус, встановивши, що в ній є потужні антитіла, за допомогою яких можна вилікувати тяжкохворих пацієнтів. Наприклад, перший експеримент показав, що з 8 лютого за допомогою плазми вдалося поставити на ноги десятьох важкохворих пацієнтів.

Стан пацієнтів, яким вводили плазму, покращився протягом доби. У них збільшився рівень кисню в крові і знизився рівень запалення.

У зв’язку з цим медики закликали тих, хто вилікувалися від коронавірусу, здавати кров.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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