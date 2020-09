Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на позов Мері Трамп.

Мері Трамп звинувачує не тільки свого дядька, але також тітку Меріен і покійного дядька Роберта. Вона звинуватила їх в шахрайстві і змові, в результаті якої сама Мері і її брат Фред втратили частину статку, який залишив їм батько, а також не отримали справедливу частку у спадщині, що залишився після діда.

Цю суму вона оцінила в десятки мільйонів доларів.

У першому реченні позову йдеться, що для Трампів “шахрайство було не просто сімейною справою – це був спосіб життя”.

У позові сказано, що після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріен стали опікунами 16-річної дівчини. Вони повинні були піклуватися про її добробут, але замість цього створили шахрайську схему для “викачування коштів, приховування їх розкрадання і введення її в оману щодо справжньої їх цінності”.

Оскільки в 1999 році помер батько Трампа і дід Мері Фред Трамп, її нібито змусили підписати угоду, позбавивши десятків мільйонів доларів.

У липні 2020 року Мері Трамп видала книгу “Занадто багато і завжди мало: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину в світі”.

У ній Мері висунула безліч звинувачень нинішньому президенту США. Мері, будучи дипломованим психологом, стверджує, що все описане в книзі – правда. Вона вказала, що Трамп з дитинства не співпереживав оточуючим, обманював, діяв тільки у власних інтересах.

Мері докладно описала способи, якими, за її словами, її родичі, в тому числі президент, обманювали, залякували і в кінцевому підсумку обдурили її, позбавивши спадщини в десятки мільйони доларів.

У Білому домі відповіли, що описане в книзі Мері Трамп “відповідає власним фінансовим інтересам пані Трамп”.

Як раніше розповідали #Букви, в книзі “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” Мері описала сімейні відносини між нинішнім американським президентом і його братом Фредом, а також іншими членами сім’ї.

Вона спробувала пояснити, як сталося так, що її дядько став “людиною, котра тепер загрожує здоров’ю, економічній безпеці та соціальним основам усього світу”.

Вона описала Трампа як людину, яка постійно прагнула до більшого і досягала цього, користуючись абсолютно будь-якими способами, в тому числі незаконними.

За словами Мері, після того, як старший брат президента США, Фред Трамп-молодший, помер у 1981 році від ускладнень, пов’язаних з алкоголізмом, Дональд Трамп підштовхнув свого батька, Фреда Трампа, багатого забудовника, віддати йому всі статки. Так і було зроблено. Тому діти Фреда, Мері і Фред (третій), подали до суду, вимагаючи віддати їм належну частину спадщини.

Мері стверджує, що Трамп завжди жив у брехні – як в родині, так і в бізнесі. Вона вважає, що успіх Трампа в бізнесі – не більше, ніж “міф”, який він сам створив. За її словами, Трамп позиціонував себе як дуже успішного бізнесмена, хоча, фактично, таким не був.

Мері Трамп стверджує, що саме вона раніше передала газеті Тhe New York Times податкові документи Трампа. На підставі цих документів був написаний матеріал про бізнес Трампа до того, як він став президентом. Цей матеріал був відзначений Пулітцерівською премією.