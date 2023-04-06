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Племінник Кеннеді балотується в президенти США – CNN

Племінник 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, адвокат Роберт Кеннеді-молодший подав документи до Федеральної виборчої комісії, щоб взяти участь у виборах глави держави.

Четвер, 6 квітня 2023, 10:00
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Про це сповіщає CNN.

Як повідомляється, 69-річний чоловік є сином колишнього сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США та вбитого кандидата в президенти 1968 року Роберта Кеннеді. Також він доводиться племінником покійному президенту Джону Кеннеді .

Зазначено, що Кеннеді-молодший виступав із пропагандистськими заявами з неправдивими та маніпулятивними твердженнями про зв’язок між вакцинами та аутизмом. Чоловік став засновником антивакцинної організації Children’s Health Defense. Крім того, він виступав із критикою вакцини від COVID-19 і засуджував федеральний уряд за боротьбу з пандемією.

Відзначається, що в 2019 році троє членів його родини – сестра Кетлін Кеннеді Таунсенд, брат Джозеф Кеннеді II і племінниця Мейв Кеннеді МакКін – рішуче засудили погляди чоловіка проти вакцинації, стверджуючи, що він  є “частиною кампанії з дезінформації, яка має жахливі  і смертоносні наслідки”.

Наголошено, що минулого місяця Кеннеді написав у Twitter, що розглядає можливість балотуватися в президенти.

“Якщо я зможу зібрати гроші та залучити достатньо прихильників для перемоги, я візьму участь у перегонах”, — йдеться в дописі.

Крім того, додається, що сестра Роберта Кетлін обіймала посаду віце-губернатора Меріленда з 1995 по 2003 рік. Його брат Джозеф був конгресменом від Массачусетсу з 1987 по 1999 рік. А його брат Кріс Кеннеді нещодавно був кандидатом на пост губернатора Іллінойсу, проте не переміг.

Теги: балотування, вибори, Джон Кеннеді, племінник Кеннеді, президентські вибори, Роберт Кеннеді-молодший, США

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