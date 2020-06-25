Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 15 червня, стало відомо, що Мері Трамп, племінниця американського президента Дональда Трампа, збирається випустити книгу про свого дядька та інших родичів.

Книга під назвою “Занадто багато і завжди бракує: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину” має вийти 28 липня. Її випустить видавництво Simon & Schuster, що належить медіахолдингу CBS Corporation.

Simon & Schuster зробили невеликий статок на відвертих журналістських розслідуваннях, пов’язаних з адміністрацією Трампа та його родиною.

Раніше вони випустили біографічну книгу “Мистецтво її угоди” про дружину президента Меланію Трамп, написану репортером газети The Washington Post Мері Джордан, та книгу “Ненормальний: розповідь інсайдера про Білий дім за часів Трампа”, написану колишньою помічницею президента Омаросою Маніголт-Ньюман

Наразі книга Мері Трамп доступна для попереднього замовлення на сайті Amazon за ціною $ 17,19 (459 гривень).

Що відомо про племінницю Трампа?

55-річна Мері Л. Трамп — дочка Фреда Трампа-молодшого, старшого брата Дональда Трампа президента. Мері — клінічний психолог та єдина племінниця Дональда.

Мері Трамп провела більшу частину свого дитинства в будинку своїх бабусі та дідуся в самому серці Квінзу, Нью-Йорк. В цьому ж будинку виросли Дональд та його четверо братів і сестер.

Жінка рідко з’являється на публіці, не дає інтерв’ю і не веде акаунти в соціальних мережах. Винятком став тільки сімейний скандал 1999 року, пов’язаний зі смертю її дідуся, Фреда-старшого.

Як відомо, батько Мері не захотів розвивати бізнес свого батька та працював на Trans World Airlines, що позначилося на його стосунках з родиною. Фред-молодший страждав від алкоголізму і помер в 1981 році у віці 42 років.

Фред Трамп-старший відобразив ставлення до свого сина в своєму заповіті. Він залишив Мері та її брату тільки невелику суму коштів.

Тоді вони подали в суд, заявивши, що Дональд Трампа та його брати і сестри, на їхню думку, мали “надмірний вплив” на те, яким був текст заповіту Фреда Трампа-старшого.

“Їм має бути соромно за себе, але я впевнена, що це не так”, — сказала Мері в рідкісному інтерв’ю The New York Daily News в 2000 році.

Судові тяжби завершилися в 2001 році. Точні умови врегулювання конфлікту невідомі, але вони включали фінансову виплати Мері та її брату.

Про що книга?

В описі книги на Amazon зазначено, що це — “викривальний портрет” Дональда Трампа. У своїй книзі Мері має намір “висвітлити темну історію сім’ї, щоб пояснити, як її дядько став людиною, яка тепер загрожує здоров’ю, економічній безпеці та соціальному устрою світу”.

Особливу увагу в книзі приділено подробицям про відносини між Фредом-старшим та його старшими синами — Фредом-молодшим та Дональдом.

“Мері описує кошмар травмуючих, руйнівних відносин з трагічним поєднанням зневаги і насильства. Вона пояснює, як загальна модель сім’ї та конкретні події, включаючи дивні та шкідливі відносини між Фредом Трампом та його двома старшими синами — Фредом-молодшим і Дональдом, створили зламану людину, яка зараз займає Овальний кабінет. […] Вона без жалю розповідає про все, починаючи з того, що Дональд займав центральне місце в родині, […] про жахливий спосіб, яким Дональд, улюблений син Фреда Трампа, висміяв його, коли у нього проявилася хвороба Альцгеймера”, — йдеться в описі книги.

За інформацією газети The New York Times, племінниця американського лідера також розповість про те, яку роль вона зіграла в розслідуванні видання про фінансовий стан Дональда Трампа.

“У книзі 55-річна пані Трамп скаже, що вона була основним джерелом освітлення New York Times фінансів пана Трампа та надала газеті конфіденційні податкові документи”, — пише газета.

Інші подробиці про зміст книги поки невідомі.

Сім’я Трампа шукає способи не дати книзі побачити світло

Сім’я президента шукає способи не допустити публікацію книги Мері Трампа, повідомляє The New York Times.

У вівторок, 23 червня, молодший брат Дональда Трампа, Роберт запросив у суду Квінзу (де було врегульовано питання розподілу майна Фреда Трампа) заборонний ордер на публікацію книги. Підставою для цього є те, що члени сім’ї підписали договір про нерозголошення інформації щодо заповіту Фреда Трампа.

Коментуючи це, Роберт Трамп заявив, що він “глибоко розчарований” рішенням племінниці.

“Її спроба зробити сенсацію та спотворити наші сімейні стосунки заради власної фінансової вигоди — це несправедливо по відношенню до пам’яті мого покійного брата Фреда та наших улюблених батьків. Я і вся моя сім’я дуже пишаємося моїм чудовим братом-президентом, і я відчуваю, що дії Мері є дійсно ганебними”, — сказав він.

Адвокат Мері Трамп — Теодор Дж. Бутроус-молодший, своєю чергою заявив, що президент та його родина намагаються позбутися від книги, в якій “будуть обговорюватися питання, що мають першорядне значення для суспільства”.

“Вони не хочуть, щоб публіка знала правду. Суди не потерплять цього нахабного порушення Першої поправки”, — вважає адвокат.

Представник видавництва вважає, що спроба запобігти публікації книги зазнає невдачі.

“Як добре відомо позивачу і його адвокату, суди дотримуються непевної думки про попередні обмеження, і ця спроба заблокувати публікацію спіткає та ж доля, що і раніше (з книгою радника Джона Болтона – ред.)”, – сказав він.