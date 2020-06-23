Нібито п'ятий президент Петро Порошенко на нових аудіозаписах нардепа Андрія Деркача подякував нібито віце-прем'єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

Нардеп Андрій Деркач опублікував нові “плівки Байдена і Порошенка”.

У коментарях до аудіозаписів нардеп Деркач називає Онищенка “прямою загрозою для Порошенка”.

“Онищенко мав записи його особистих розмов з Порошенком. Загрозу з боку Онищенка Порошенко також обговорював з Байденом. Зухвалим фактором є незаконне використання Порошенком спецслужб іноземних держав для вчинення тиску на свого колишнього подільника і громадянина України”, – пише Деркач.

На той момент Службу зовнішньої розвідки України очолював Валерій Кондратюк (його ім’я згадується в розмові). Він очолює її і зараз – при президенті Зеленському.

Нагадаємо, що суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції й постановив звільнити з-під варти колишнього позафракційного нардепа і бізнесмена Олександра Онищенка.

У липні 2018 року року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”. Фігурантам, у тому числі — екснардепу Онищенку, інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.

29 листопада 2019 року в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

6 грудня стало відомо, що Онищенко знаходиться у в’язниці за постановою німецького суду, чекаючи рішення про екстрадицію.