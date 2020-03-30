Встановлено особу чоловіка, який записував, як брат глави Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака - Денис Єрмак "торгував" державними посадами.

Про це йдеться в розслідуванні “Схем”, передає “Радіо.Свобода“.

Один з ключових фігурантів скандалу – учасник переговорів, який вів відеозйомку. Запис здійснювався на приховану камеру. З опублікованих відео ясно, що фігуранти схем перебувають з автором відео в довірчих відносини.

Стверджується, що запис вів 39-річний Дмитро Олександрович Штанько з Харкова. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, володіє декількома компаніями в сфері надання фінансових та аграрних.

“Сергій Шумський (помічник Дениса Єрмака – ред.) Поводиться з автором зйомки дуже довірливо, в деталях розповідає всі плани й схеми, радиться з ним з фінансових і юридичних питань”, – пишуть журналісти.

Раніше, народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи на яких людина, що нагадує брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.