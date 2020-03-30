Про це йдеться в розслідуванні “Схем”, передає “Радіо.Свобода“.
Один з ключових фігурантів скандалу – учасник переговорів, який вів відеозйомку. Запис здійснювався на приховану камеру. З опублікованих відео ясно, що фігуранти схем перебувають з автором відео в довірчих відносини.
Стверджується, що запис вів 39-річний Дмитро Олександрович Штанько з Харкова. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, володіє декількома компаніями в сфері надання фінансових та аграрних.
“Сергій Шумський (помічник Дениса Єрмака – ред.) Поводиться з автором зйомки дуже довірливо, в деталях розповідає всі плани й схеми, радиться з ним з фінансових і юридичних питань”, – пишуть журналісти.
Раніше, народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи на яких людина, що нагадує брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.
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