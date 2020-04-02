Про це йдеться в заяві партії.
“Голос” закликає Андрія Єрмака зупинити виконання повноважень керівника Офісу Президента на час розслідування щодо корупційної справи, де фігурує його брат. Голова Офісу має усунутися від роботи та піти на політичну самоізоляцію до завершення прозорого, чесного, публічного розслідування. Будь-який відповідальний європейський політик зробив би те саме”, — йдеться в повідомленні.
За словами заступниці голови партії, нардепа Інни Совсун, не відсторонення Єрмака з посади несе великі ризики.
“Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. Зважаючи на те, якою є роль голови ОПУ в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави”, — зазначила вона.
У партії наголосили, що “команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції”, отже “треба просто виконувати обіцянки”..
Нагадаємо, напередодні народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, що нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, — Дениса Єрмака — зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Пізніше було встановлено особу чоловіка, який записував Дениса Єрмака.
Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака — Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади — це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП Зеленського Дениса Єрмака, а Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Гео Лероса. 1 квітня до нардепа навідалися співробітники СБУ.
- Частина депутатів “Слуги народу” вимагає зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським через скандал навколо голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Офіс Президента України відреагував на скандал тільки через 4 дні.