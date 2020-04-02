Депутати "Голосу" закликали Андрія Єрмака припинити виконання повноважень голови Офісу Президента на час розслідування справи, де фігурує його брат.

Про це йдеться в заяві партії.

“Голос” закликає Андрія Єрмака зупинити виконання повноважень керівника Офісу Президента на час розслідування щодо корупційної справи, де фігурує його брат. Голова Офісу має усунутися від роботи та піти на політичну самоізоляцію до завершення прозорого, чесного, публічного розслідування. Будь-який відповідальний європейський політик зробив би те саме”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступниці голови партії, нардепа Інни Совсун, не відсторонення Єрмака з посади несе великі ризики.

“Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. Зважаючи на те, якою є роль голови ОПУ в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави”, — зазначила вона.

У партії наголосили, що “команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції”, отже “треба просто виконувати обіцянки”..