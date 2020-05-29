Пленум Верховного Суду України звернувся до Конституційного Суду для перевірки відповідності Конституції окремих пунктів постанови Кабінету Міністрів про введення карантинних обмежень.

Про це повідомляє видання LB.ua.

Таке рішення підтримали 156 присутніх суддів. Один проголосував проти.

У тексті проєкту подання йдеться про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботу закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги.

Крім цього, Верховний Суд оскаржив в Конституційному Суді призупинення дії ст. 25 Бюджетного кодексу до 1 січня 2021 року про списання коштів з державного та місцевого бюджетів за судовими рішеннями, а також зниження суддівської винагороди.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що норма закону 553-IX передбачає тимчасове скорочення суддівської винагороди до 10 мінімальних зарплат (47 230 грн) з 1 квітня і до кінця дії карантину в країні. Таке ж обмеження діє і для зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів, суддів КСУ, членів Вищої ради правосуддя і т.д.

За її словами, основні постраждалі від введених обмежень у виплаті винагороди – саме судді.

“Обмеження у виплаті винагороди торкнулися тільки 1 % державних службовців України, в той час як суддів всіх інстанцій та спеціалізацій обмеження торкнулися на 100 %”, – зазначила глава ВС.