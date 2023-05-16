Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

За результатами таємного голосування достроково припинено повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва з 16 травня 2023 року. Відповідне рішення підтримало 140 суддів.

Питання щодо висловлення недовіри ініціювала ініціативна група суддів Верховного Суду на підставі ст. 41 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з оприлюдненням НАБУ та САП повідомлення про ймовірне вчинення головою ВС корупційних діянь, заподіянням шкоди авторитету ВС та зниженням довіри громадян до суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, до обрання нового Голови Верховного Суду його адміністративні повноваження здійснює суддя, який має найбільший стаж роботи на посаді судді ВС. Нині таким суддею є секретар Пленуму Верховного Суду, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник.

Зауважимо, 15 травня стало відомо про викриття детективами НАБУ і САП масштабної корупції у ВС. Мовиться про схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Спочатку деталей не повідомляли.

Одначе згодом, на спільному брифінгу керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос заявили, що неправомірна вигода розміром близько 2,7 млн доларів США для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною ширшої схеми корупційного тиску на суди.

Виявити схему вдалося завдяки проникненню детектива НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із “винагородою” для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.

Довідка. Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Це касаційна інстанція, у певних випадках – суд першої або апеляційної інстанції.

На посаді голови Верховного Суду Князєв Всеволод Сергійович перебував з грудня 2021 року.