ХДФ — будівельні плити, що складаються з спресованих деревних волокон. Назву матеріалу дала абревіатура, утворена від словосполучення High Density Fiberboard, що в перекладі з англійської означає "деревоволокнисті плити високої щільності".

У каталозі компанії “ВіЯр” пропонуються плити в форматах 2800 х 2070 та 2850 х 2070 мм від брендів Pfleiderer та Kronospan. Важливим стимулом покупки брендової продукції є доступна ціна ХДФ на Viyar.ua, а також можливість доставки по Києву та в інші міста України. Рекомендуємо також вивчити на сайті меблеву фурнітуру, яку можна придбати оптом та в роздріб.

Де застосовують ХДФ

Плити отримані в результаті вдосконаленої технології виробництва матеріалу ДВП, який зазвичай застосовують для обшивки стін. Для створення міцних та стійких покриттів більше підходять високоміцні плити ХДФ.

Виробники виготовляють плити з деревної стружки, тирси та інших відходів. Сировиною стають також дерева, які були спиляні відповідно до санітарних правил. Під тиском та при високій температурі волокна пресуються, створюючи елементи певної товщини та форми.

Листи не вимагають додаткової обробки та шліфування, мають рівномірну щільну поверхню та добре піддаються фрезеруванню. Хороші експлуатаційні якості та невелика ціна зробили ХДФ затребуваним матеріалом. Найчастіше його застосовують:

для інтер’єрної обробки — в створенні рівних підлогових покриттів і внутрішніх перегородок;

у виробництві меблів — днищ ящиків, задніх стінок шаф і комплектуючих для полиць;

в будівельних роботах — для утеплення стель і стін, при створенні звукоізоляції;

при виконанні покрівельних робіт.

Матеріали МДФ та ХДФ практично ідентичні за своїми характеристиками та властивостями, але другий відрізняється більш високою щільністю та міцністю. Тому тонка плита ХДФ не менше надійна, ніж панелі МДФ, які вдвічі товщі.

Переваги продукції