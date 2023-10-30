Київський благодійний фонд гуртує сили волонтерів, бізнесу та усіх небайдужих людей для постійної якісної та швидкої підтримки Збройних Сил України. Серед наданої допомоги – озброєння, тактичне спорядження, старлінки та все, чого потребують бійці.

БФ “Плюс Плюс” – це група волонтерів, що обʼєдналися для підтримки українських військових. Фонд офіційно зареєстрований у серпні 2023 року і є некомерційною організацією. Його діяльність орієнтована на збереження здоровʼя та життя військовослужбовців, а також більш ефективного ведення бойових дій – шляхом забезпечення бійців усім необхідним на фронті.

Ілля Артюшенко, засновник БФ “Плюс Плюс”, почав свою волонтерську діяльність у березні 2022 року, разом з товаришами допомагаючи переселенцям та військовим – їжею, медикаментами, амуніцією, теплим одягом тощо.

Згодом вектор допомоги змінився виключно на термінові потреби військовослужбовців. За весь період волонтерам вдалося передати різні види озброєння, магазини та саундмодератори, які вже були ефективно використані на гарячих напрямках. Придбано старлінки та екофлоу, що дало змогу бійцям постійно бути на звʼязку та швидко заряджати пристрої. Останній закритий збір – прилад нічного бачення PVS-14 (3+). Загалом, допомога надана більше 100 військовим з різних частин та підрозділів.

Створення фонду обумовлене бажанням покращити кінцевий результат зборів та збільшити обсяги наданої підтримки бійцям, забезпечуючи при цьому прозорість процесів. Команда БФ “Плюс Плюс” наразі налічує 7 осіб, проте збори підтримують й інші небайдужі люди, серед яких юристи, бухгалтери, IT спеціалісти тощо, а також компанії-партнери.

“Ми прагнемо допомагати з усім, що має великий пріоритет, і потрібно для ведення бойових дій та збереження здоров’я та життя наших громадян”, – Ілля Артюшенко

В планах фонду – активне співробітництво з українським та іноземним бізнесами, медійними особами, проведення різноманітних сумісних акцій для привернення уваги широких мас до потреб Сил оборони України та швидкого закриття зборів.

Інформація про актуальні збори та детальні звіти публікуються на сторінках фонду у соцмережах.

Долучитися до ініціатив благодійного фонду “Плюс Плюс”:

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Банківський рахунок:

IBAN: UA323220010000026005110000644

ЄДРПО: 45226677

Назва компанії: БО «БФ «ПЛЮС ПЛЮС»

Призначення платежу: «добровільний безповоротний внесок»

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Обов’язковий коментар: Благодійний безповоротний внесок.

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