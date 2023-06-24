Джерело: Aljazeera

Прихильники російського уряду засуджують заколот Пригожина.

“Це важкий час, я не думав, що доживу до цього”, — сказав прокремлівський експерт Володимир Соловйов.

“25 тисяч людей [Вагнера] були б дуже корисними на фронті для маршу на Львів, Київ, а якщо треба, то й далі. Але коли дивишся на те, що відбувається, то запитуєш себе, як це сталося? Ворог там, в Україні. З укрофашизмом треба боротися. Зупинити, поки не пізно. Немає нічого страшнішого за громадянську війну”.

Колишній представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін сказав: “На війні потрібно запихати собі в дупу політичні амбіції і підтримувати фронт усіма силами. Будь-яка спроба послабити його є нічим іншим, як допомога ворогу”.

Прокремлівський журналіст Армен Гаспарян назвав дії Пригожина зрадою та “ударом у спину армії”.

“Плювати на могили солдатів і офіцерів, які віддали життя за Батьківщину. Але у нас є президент і є консолідація нашого суспільства заради святої мети. Ми виграємо! Стоп, не йдіть проти Батьківщини!”

Ігор Гіркін, колишній співробітник російської військової розвідки, детально проаналізував ситуацію. Він назвав “повною брехнею” заяву Пригожина про ракетний удар по позиціях “Вагнера”.

“Щоб ліквідувати Вагнера, абсолютно не обов’язково завдавати ударів по будь-якому табору. Досить вдарити самого Пригожина. Ну, можливо, хтось ще з його найближчого оточення разом з ним. І це все. А бити звичайних солдатів і командирів – це повна дурість – навіть у Шойгу і Герасимова вистачить розуму це зрозуміти”.

Проте факт такого заколоту є ознакою слабкої влади президента Путіна, вважає російський економіст і професор Чиказького університету Костянтин Сонін.

“Той факт, що Вагнеру вдалося легко захопити мільйонний Ростов-на-Дону, 10-те за величиною місто Росії, в якому розташований штаб Південного військового округу, свідчить про те, що план Пригожина має серйозну підтримку серед регулярної армії. Вагнера без опору пропустили в Ростов. Так чи інакше, це приносить кінець і Путіну (не через два роки, як я писав навесні, а швидше), і війні. Навіть якщо взагалі нічого не зміниться, Пригожина схоплять або вб’ють, а ключових вагнерівців посадять, те, що вже сталося, – це розвал держави епічного масштабу, історичний епізод”.