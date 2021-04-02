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«Плівки Деркача»: ДБР замовило експертизу голосу президента США Байдена

Державне бюро розслідувань у рамках розслідування, розпочатого в 2020 році в зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів можливої розмови президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка, замовило експертизу їх голосів.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 13:00

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, посилаючись на документи, які надало джерело в правоохоронних органах.

Йдеться про постанову про призначення експертизи відео-звукозапису від 10 липня 2020 року і 10 лютого 2021 року.

Зокрема, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів Порошенко і Байдена. Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації “ПриватБанку”.

У постанові йдеться, що слідство хоче з’ясувати, “чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетт Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме їм?”

Варто зазначити, що 3 лютого 2021 року повідомлялося про те, що Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

У виданні також додали, що, за словами джерела, в даній експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який наразі в Лондонському суді оскаржує націоналізацію “ПриватБанку”. Крім цього, експертизу могли б використовувати і в супутній справі Суркіса, який вимагає повернути 350 млн доларів, виведених ним з “ПриватБанку” напередодні націоналізації.

Що відомо про “плівки Деркача”

У травні минулого року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США і нинішнього американського лідера Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння.  Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, висловив думку, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.

  • У вересні минулого року Вашингтон застосував санкції проти самого Андрія Деркача (за зусилля, спрямовані на втручання у вибори в США), а у січні цього року – проти ряду колишніх та нинішніх українських посадовців, бізнесменів та компаній, пов’язаних з Деркачем (зокрема проти нардепа Олександра Дубінського).
  • Через санкції Олександра Дубінського виключили із фракції “Слуги народу” у Верховній Раді. 2 лютого спікер ВР Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа. Дубінського також виключили із політичної партії “Слуга народу” “за порушення статуту та непокору керівництву партії”.
  • Як писали ЗМІ, у олігарха Ігоря Коломойського вважають, що нардепа Олександра Дубінського “кинули”, хоча в Офісі президента знали, що він брав участь в історії з “плівками Деркача”.
  • У розвідці США дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача при спробах вплинути на перебіг президентських виборів у США 2020 року.

 

Теги: голос, ДБР, Джо Байден, експерт, Ігор Коломойський, Петро Порошенко, плівки Деркача, ПриватБанк

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