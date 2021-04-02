«Плівки Деркача»: ДБР замовило експертизу голосу президента США Байдена

Державне бюро розслідувань у рамках розслідування, розпочатого в 2020 році в зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів можливої розмови президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка, замовило експертизу їх голосів.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, посилаючись на документи, які надало джерело в правоохоронних органах.

Йдеться про постанову про призначення експертизи відео-звукозапису від 10 липня 2020 року і 10 лютого 2021 року.

Зокрема, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів Порошенко і Байдена. Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації “ПриватБанку”.

У постанові йдеться, що слідство хоче з’ясувати, “чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетт Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме їм?”

Варто зазначити, що 3 лютого 2021 року повідомлялося про те, що Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

У виданні також додали, що, за словами джерела, в даній експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який наразі в Лондонському суді оскаржує націоналізацію “ПриватБанку”. Крім цього, експертизу могли б використовувати і в супутній справі Суркіса, який вимагає повернути 350 млн доларів, виведених ним з “ПриватБанку” напередодні націоналізації.