У партії “Європейська солідарність” заявили, що продовження розслідування так званих “плівок Деркача” погоджене президентом Володимиром Зеленським в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Про це заявила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Марія Іонова під час брифінгу, інформує пресслужба політсили.

Зокрема, Іонова зауважила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжує розслідування за заявою нардепа Андрія Деркача, якого у США офіційно визнали агентом Кремля. Як свідчать оприлюднені документи, йдеться про ПриватБанк, націоналізацію якого Коломойський оскаржує у міжнародних судах.

За її словами, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизу голосів п’ятого президента Порошенка і чинного президента США Байдена 10 лютого цього року. 3 березня Мін’юст дав згоду на її проведення.

“Ми розуміємо, що навряд чи в Мін’юсті могли це не узгоджувати з Зеленським. Ба більше, слідчих цікавить експертиза розмови, де начебто Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації ПриватБанку. В такій експертизі чітко проглядається інтерес Коломойського, якому ця експертиза потрібна саме для лондонського суду, де він оскаржує націоналізацію ПриватБанку. Нагадаю і про супутню справу Суркіса, який вимагав повернути 350 млн дол., які він незаконно вивів з ПриватБанку, коли вже знав про його націоналізацію”, – говорить Марія Іонова.

Вона додала, що Офіс президента фактично управляє ДБР.

Водночас адвокат Ігор Головань заявив, що слідчий ДБР Дощенко, причетний до штурму Музею Гончара, продовжує активно співпрацювати із Деркачем, попри накладені на нього санкції уряду США.

“Він плідно співпрацює з багаторічним російським агентом. Якісь додаткові флешки слідчий отримує від Деркача і з цими додатковими флешками він звертається до експертної установи, намагаючись встановити там наявність голосу президента Сполучених Штатів Америки”, – заявив Головань.

За його словами, наявні всі ознаки координації російського агента і слідчих Державного бюро розслідувань з метою зруйнування партнерських та союзницьких відносин між США та Україною.

“Ми бачимо, що жодна санкція всередині нашої країни проти Коломойського не застосована. Скільки вже було засідань РНБО, як вже було проголошено боротьбу з олігархами, але чомусь це не стосується саме Коломойського. Так само Деркач під санкціями, а у нас ці кримінальні справи не відкриті. Ми бачимо, що Зеленський продовжує обирати інтереси Коломойського, а не держави Україна”, – додала Іонова.

Народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність”, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Зеленський продовжує руйнувати стратегічне партнерство України та США.

“Рішення про експертизу, рішення про продовження слідства працюють проти національних інтересів України. Вони точно далі будуть ускладнювати наші взаємини зі США. Вони будуть руйнувати стратегічні взаємини з ключовим нашим союзником у боротьбі і протидії російської агресії”, – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нардепка зауважила, що такі дії Зеленського э особливо небезпечними під час ескалації на фронті. На її думку, Зеленський у такий спосіб поглиблює свою токсичність, а відповідно і токсичність України для американського політикуму.

“На жаль, очільник країни сьогодні керується особистим інтересом. Далі продовжує керуватися впливом Коломойського, який найбільше зацікавлений в тому, щоб довести, що націоналізація ПриватБанку відбувалася нібито під тиском США. Тепер вже абсолютно неважливо, коли відбудеться розмова між президентом Зеленським і президентом США, тому що довіра активно продовжує підриватися, а це руйнує не тільки особисті взаємини, це руйнує взаємини між державами”, – резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань у рамках розслідування, розпочатого в 2020 році в зв’язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів можливої розмови президента США Джо Байдена і п’ятого президента України Петра Порошенка, замовило експертизу їх голосів.

Що відомо про “плівки Деркача”

У травні минулого року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США і нинішнього американського лідера Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, висловив думку, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.