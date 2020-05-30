Про це повідомляє CNN.

Коньяк Gautier є одним з найстаріших збережених коньяків в світі, за даними аукціонного будинку Sotheby’s, на сьогоднішній день залишилося лише три його пляшки.

Колишній власник Gautier розповів, що у старовинного коньяку є чудова історія. У 19 столітті його прабабуся і дідусь виховували сироту на ім’я Альфонс (Alphonse), який пізніше поїхала працювати в регіон Коньяк.

Він повернувся додому десять років по тому з візком, повним пляшок коньяку. Серед них були три пляшки Maison Gautier з етикетками, що відмінно збереглися. Альфонс пішов на фронт під час Першої світової війни в 1914 році і не повернувся, а пляшка так і залишилася у його родини.