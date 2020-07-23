Заяву опубліковано в Telegram-каналі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, в ніч з 22 на 23 липня в будинку, де проживають батьки Шабуніна, розташованому недалеко від станції метро “Славутич” в Києві, сталася пожежа.

Зеленський, коментуючи подію, заявив, що будинок був “цинічно підпалений”.

“[Це] явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з’ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство”, — написав президент.

Глава держави зазначив, що інцидент його “дуже хвилює і турбує”, а також висловив співчуття Шабунін та “всім тим співгромадянам, які через свою громадянську позицію потрапляють в такі неприємні ситуації”.

Зеленський також вказав, що чекає “оперативні та професійні відповіді від правоохоронних органів” на питання про те, хто причетний до підпалу.

“Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над “і”. Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей “хтось” так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів, які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою.. […] Винних потрібно обов’язково знайти й покарати. Саме так – знайти й покарати”, — додав він.

Президент наголосив, що це приклад “поганої історії”, які негативно позначаються на репутації країни, нових інститутів влади і правоохоронних органів.