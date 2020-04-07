Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Уточнюється, станом на ранок 7-го квітня 2020-го року в Котовському лісництві, яке знаходиться в Зоні відчуження, спостерігалася пожежа трави та лісової підстилки, яка охопила площу в більш ніж 10 гектар.
Водночас повідомляється, що вже о 14:15 через пориви вітру площа пожежі збільшилася до 35 гектар.
У ДСНС розповіли, що на місце відправлені два вертольоти Мі-8. Також рятувальники планують використовувати в боротьбі з пожежею ще 10 одиниць техніки та особовий склад з Житомирської області.
Наразі пожежні літаки АН-32П зробили вже 9 скидів води в районі загоряння.
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