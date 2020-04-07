Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, станом на ранок 7-го квітня 2020-го року в Котовському лісництві, яке знаходиться в Зоні відчуження, спостерігалася пожежа трави та лісової підстилки, яка охопила площу в більш ніж 10 гектар.

Водночас повідомляється, що вже о 14:15 через пориви вітру площа пожежі збільшилася до 35 гектар.

У ДСНС розповіли, що на місце відправлені два вертольоти Мі-8. Також рятувальники планують використовувати в боротьбі з пожежею ще 10 одиниць техніки та особовий склад з Житомирської області.

Наразі пожежні літаки АН-32П зробили вже 9 скидів води в районі загоряння.

<noscript><iframe title="Триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wsCQpAd0TCE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>