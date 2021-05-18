Поліція Парижа через підвищену концентрацію свинцю тимчасово закрила площу перед Собором Паризької Богоматері, в якому у квітні 2019 року відбулося пожежа.

Про це повідомляє французький громадський міжнародний телеканал France 24.

Зазначається, що в результаті пожежі, що вразила пам’ятник 13-го століття два роки тому, розплавилося близько 300 тонн свинцевих панелей в даху. Ризики впливу спонукали владу заборонити доступ в деякі райони та навіть в деякі школи під час масштабних операцій з очищення.

Площа була знову відкрита через кілька тижнів після пожежі, і офіційні особи пообіцяли регулярні перевірки цього місця.

“Результати останніх випробувань показали, що концентрація свинцевого пилу в певних точках на площі перевищує нормальний рівень для Парижа. Вона знову відкриється після нової операції очищення, і коли всі показники повернуться до досить низьких рівнів”, – заявили в поліції.