Про це повідомляє французький громадський міжнародний телеканал France 24.
Зазначається, що в результаті пожежі, що вразила пам’ятник 13-го століття два роки тому, розплавилося близько 300 тонн свинцевих панелей в даху. Ризики впливу спонукали владу заборонити доступ в деякі райони та навіть в деякі школи під час масштабних операцій з очищення.
Площа була знову відкрита через кілька тижнів після пожежі, і офіційні особи пообіцяли регулярні перевірки цього місця.
“Результати останніх випробувань показали, що концентрація свинцевого пилу в певних точках на площі перевищує нормальний рівень для Парижа. Вона знову відкриється після нової операції очищення, і коли всі показники повернуться до досить низьких рівнів”, – заявили в поліції.
- 15 квітня минулого року, через рік після руйнівної пожежі, знову задзвонив дзвін Собору Паризької Богоматері – на знак поваги до стійкості будівлі, а також до роботи медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції.
- 10 квітня в соборі Паризької Богоматері, вперше після масштабної пожежі, пройшла невелика релігійно-культурна церемонія, присвячена Страсній п’ятниці.