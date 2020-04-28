Відео опубліковано на сторінці Бур’янова в Facebook.
Раніше столична поліця затримала чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик. У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією нібито за порушення карантину.
Під час трансляції Бур’янов розповів, що “хотів показати середньовіччя, що запанувало в правоохоронній системі”. За його словами, він хотів поговорити з главою МВС про порушення своїх конституційних прав, але двері приймальні були закриті.
Тому Бур’янову довелося залишити своє звернення в спеціальному ящику.
Варто відзначити, що під сідлом був розстелений державний прапор України.
“Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. З огляду на те, що їх “ящик , який не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою”, – написав він.
- 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом. Раніше в цьому тренажерному залі відбувся напад на журналістів, які знімали сюжет про дотримання карантину.