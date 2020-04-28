Киянин Валентин Бур'янов, який 6 квітня намагався потрапити на спортмайданчик у столичному Гідропарку вплав через Дніпро, приїхав до будівлі Міністерства внутрішніх справ на коні.

Відео опубліковано на сторінці Бур’янова в Facebook.

Раніше столична поліця затримала чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик. У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією нібито за порушення карантину.

Під час трансляції Бур’янов розповів, що “хотів показати середньовіччя, що запанувало в правоохоронній системі”. За його словами, він хотів поговорити з главою МВС про порушення своїх конституційних прав, але двері приймальні були закриті.

Тому Бур’янову довелося залишити своє звернення в спеціальному ящику.

Варто відзначити, що під сідлом був розстелений державний прапор України.

“Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. З огляду на те, що їх “ящик , який не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою”, – написав він.