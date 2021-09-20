Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

“Відсьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів щодо нових правил карантинних обмежень. Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем’єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у “жовтій” карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту”, – повідомив Немчінов.

Нагадаємо, що в Україні з 20 вересня починають діяти нові правила карантину. Якщо Україну буде внесено до “жовтої” зони, вводитимуться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах і масових заходах. У кіно і театрах заповненість залів не має перевищувати 50%.

Якщо Україна потрапить до “червоної” зони, то обмеження будуть більш суттєві: заборонять роботу кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл, ринків. У “червоній” зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.