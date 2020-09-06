Про це йдеться у статті Рейчел Шраєр, репортера британської служби BBC.

Як відомо, сьогодні основним видом тестів, які використовуються для діагностики коронавірусу COVID-19, є ПЛР-тести. Під час проведення такого тесту у пацієнта для дослідження береться мазок з носа і ротоглотки. Тестовий зразок проходить в лабораторії кілька “циклів”, перш ніж буде готовий результат. Варіантів результату лише два — позитивний або негативний.

При цьому в результатах не зазначено, скільки вірусу було в зразку або наскільки ймовірно, що це активна інфекція. Таким чином людина, що виділяє велику кількість активного вірусу, і людина, у якої залишилися фрагменти вже вилікуваної інфекції, отримають однаковий — позитивний — результат тесту.

Перевірити результат можливо. Центр доказової медицини Оксфордського університету розглянув дані 25 досліджень, в яких зразки вірусу з позитивних тестів поміщали в чашку Петрі, щоб подивитися, чи будуть вони зростати. Цей метод “вірусного культивування” може показати, що виявив позитивний тест: активний вірус, який може відтворюватися і поширюватися, чи просто мертві фрагменти вірусу, які не будуть рости в лабораторії або у людини.

Ця проблема з хибними позитивними результатами, як вказують вчені, може призвести до того, що масштаби пандемії будуть переоціненими. При цьому деякі дослідники зауважують, що залишається незрозумілим, як створити надійний тест, щоб убезпечитися від ризиків пропустити випадки захворювання.

На думку професора Карла Хенегана, замість того, щоб давати результат “так” або “ні” в залежності від того, чи виявлений якийсь вірус, тести мають мати певну граничну межу, щоб дуже мала кількість вірусу не давали позитивний результат. Професор наголошує, що це могло б зупинити вимушену ізоляцію людей та непотрібне відстеження контактів и дати змогу краще зрозуміти справжні масштаби пандемії.

Однак задля визначення цієї граничної межі лікарі мають дійти згоду у питанні, коли саме людина, хвора на COVID-19, перестає бути заразною. Наразі згоди у цьому питанні немає.

Зокрема, професор Франческо Вентуреллі, епідеміолог з італійського регіону Емілія-Романья, який сильно постраждав від вірусу в березні, сказав, що деякі дані свідчать про те, що близько 10% людей були заразними за 8 днів від початку хвороби. А професор Пітер Опеншоу з Імперського коледжу Лондона зауважив, що “дуже малоймовірно”, пацієнти бувають заразними після 10 дня хвороби.