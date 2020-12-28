У неділю ввечері президент США Дональд Трамп поставив підпис під фінансовим документом, який передбачає пакет заходів з підтримки економіки під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, в розділі “допомога” прописано, що американці гарантовано отримають чеки на 600 доларів. Також продовжуються дві федеральні програми допомоги безробітним – вони будуть щотижня отримувати чеки на додаткові 300 доларів. Продовжується і програма допомоги малим підприємствам – так звана Програма захисту заробітної плати (РРР).

Всього на пакет допомоги передбачено 900 млрд доларів, а бюджет на 2021 рік становить 2,3 трлн доларів.

У бюджеті прописані гроші на масову вакцинацію населення, а також 25 млрд доларів на допомогу по оренді житла. Крім того, продовжується мораторій по виселенню неплатників.

13 млрд доларів підуть на надання продовольчої допомоги і 7 млрд – на доступ до високошвидкісного Інтернету.

Дональд Трамп затягував підписання фінансового документа, так як хотів, щоб Конгрес збільшив суму допомоги з 600 доларів до 2 тис. доларів.

У неділю група з 11 сенаторів і членів Палати представників звернулася до президента з проханням підписати бюджет або накласти вето на нього.

В той же день ввечері Трамп повідомив, що підписав законопроект тільки після того, як заручився зобов’язанням Сенату розглянути збільшення виплат з 600 до 2000 доларів.