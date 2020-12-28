Про це повідомляє телеканал CNN.
Так, в розділі “допомога” прописано, що американці гарантовано отримають чеки на 600 доларів. Також продовжуються дві федеральні програми допомоги безробітним – вони будуть щотижня отримувати чеки на додаткові 300 доларів. Продовжується і програма допомоги малим підприємствам – так звана Програма захисту заробітної плати (РРР).
Всього на пакет допомоги передбачено 900 млрд доларів, а бюджет на 2021 рік становить 2,3 трлн доларів.
У бюджеті прописані гроші на масову вакцинацію населення, а також 25 млрд доларів на допомогу по оренді житла. Крім того, продовжується мораторій по виселенню неплатників.
13 млрд доларів підуть на надання продовольчої допомоги і 7 млрд – на доступ до високошвидкісного Інтернету.
Дональд Трамп затягував підписання фінансового документа, так як хотів, щоб Конгрес збільшив суму допомоги з 600 доларів до 2 тис. доларів.
У неділю група з 11 сенаторів і членів Палати представників звернулася до президента з проханням підписати бюджет або накласти вето на нього.
В той же день ввечері Трамп повідомив, що підписав законопроект тільки після того, як заручився зобов’язанням Сенату розглянути збільшення виплат з 600 до 2000 доларів.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав Конгрес внести поправки в законопроєкт про допомогу у зв’язку з коронавірусом на суму 900 мільярдів доларів, який включає в себе прямі виплати всім американцям. Трамп заявив, що в документ слід внести поправки, збільшивши суму індивідуальної фінансової допомоги.