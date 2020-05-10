Про це пише італійське видання La Repubblica.
Головна мета пілотного проекту – вирішити проблему сімей, в яких обоє батьків уже вийшли на роботу, але не мають з ким залишити маленьких дітей. Залишати їх у бабусь і дідусів також небезпечно, оскільки ті входять у групу ризику.
“Сім’ї в цей період не знають, кому доручити своїх дітей, особливо зараз, коли багато видів діяльності поновилися, і багато батьків знову почали працювати. Не у всіх є бабуся і дідусь, які приходять на допомогу. Заходи, що вживаються урядом, абсолютно недостатні, тому що вони пропонують 15-денну відпустку по догляду за дитиною при надзвичайній ситуації в 3-4 місяці”, – заявив автор ініціативи Паоло Тірамані.
Перед виходом на роботу персонал дитсадків і шкіл зобов’язаний здати тест на коронавірус.
Як працюватимуть школи
Школи в П’ємонті будуть відкриті з 12 травня до 12 червня. У класі одночасно зможуть перебувати по 5 дітей.
За один день навчання в школі батьки платитимуть по 10 євро. Ще по 5 євро в день потрібно буде платити за харчування дитини. За мірками Італії, це значно дешевше, ніж користуватися послугами няні.
Процес навчання буде більше схожий на формат, який існує в так званих групах продовженого дня.
Школярі будуть приходити на навчання з ноутбуками, планшетами та навушниками. Це зроблено для того, щоб кожен з учнів міг в той чи інший час зв’язатися зі своїм учителем і засвоювати матеріал дистанційно, при цьому не заважаючи іншим.
Планується, що відкривати школи будуть в таких муніципалітетах, як Боргозезія, Варалло і Квадроне провінції Верчеллі.
Варто зазначити, що по всій Італії на навчання з 1 червня повернуться учні випускних класів. Вони готуватимуться до зовнішнього незалежного оцінювання знань, запланованого на 17 червня.
Як працюватимуть дитячі садочки
Що стосується дитячих садків, то в одному приміщенні зможуть бути не більше, ніж чотири дитини.
Розрахунок іде з того, що в групі може бути одна дитина на 4 -5 квадратних метра. Садки будуть відкривати з 8 ранку до 6 вечора.
В інших регіонах Італії школи і дитячі сади залишаться закритими до вересня.
Що стосується обмежень і заходів дезінфекції у навчальних закладах, то планується проводити провітрювання приміщень як мінімум 10 хвилин на годину. Діти і вихователі повинні будуть мити руки не рідше ніж один раз на годину. Щодня їм будуть міряти температуру. Обіди подаватимуть не в їдальні, а упакованими порціями в класах. Їх буде привозити компанія, яка в звичайний час обслуговувала шкільну їдальню.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.