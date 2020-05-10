В італійському регіоні П'ємонт влада вирішила відкрити школи і дитячі сади в якості пілотного проекту. Навчальні заклади працюватимуть зі строгими обмеженнями.

Про це пише італійське видання La Repubblica.

Головна мета пілотного проекту – вирішити проблему сімей, в яких обоє батьків уже вийшли на роботу, але не мають з ким залишити маленьких дітей. Залишати їх у бабусь і дідусів також небезпечно, оскільки ті входять у групу ризику.

“Сім’ї в цей період не знають, кому доручити своїх дітей, особливо зараз, коли багато видів діяльності поновилися, і багато батьків знову почали працювати. Не у всіх є бабуся і дідусь, які приходять на допомогу. Заходи, що вживаються урядом, абсолютно недостатні, тому що вони пропонують 15-денну відпустку по догляду за дитиною при надзвичайній ситуації в 3-4 місяці”, – заявив автор ініціативи Паоло Тірамані.

Перед виходом на роботу персонал дитсадків і шкіл зобов’язаний здати тест на коронавірус.

Як працюватимуть школи

Школи в П’ємонті будуть відкриті з 12 травня до 12 червня. У класі одночасно зможуть перебувати по 5 дітей.

За один день навчання в школі батьки платитимуть по 10 євро. Ще по 5 євро в день потрібно буде платити за харчування дитини. За мірками Італії, це значно дешевше, ніж користуватися послугами няні.

Процес навчання буде більше схожий на формат, який існує в так званих групах продовженого дня.

Школярі будуть приходити на навчання з ноутбуками, планшетами та навушниками. Це зроблено для того, щоб кожен з учнів міг в той чи інший час зв’язатися зі своїм учителем і засвоювати матеріал дистанційно, при цьому не заважаючи іншим.

Планується, що відкривати школи будуть в таких муніципалітетах, як Боргозезія, Варалло і Квадроне провінції Верчеллі.

Варто зазначити, що по всій Італії на навчання з 1 червня повернуться учні випускних класів. Вони готуватимуться до зовнішнього незалежного оцінювання знань, запланованого на 17 червня.

Як працюватимуть дитячі садочки

Що стосується дитячих садків, то в одному приміщенні зможуть бути не більше, ніж чотири дитини.

Розрахунок іде з того, що в групі може бути одна дитина на 4 -5 квадратних метра. Садки будуть відкривати з 8 ранку до 6 вечора.

В інших регіонах Італії школи і дитячі сади залишаться закритими до вересня.

Що стосується обмежень і заходів дезінфекції у навчальних закладах, то планується проводити провітрювання приміщень як мінімум 10 хвилин на годину. Діти і вихователі повинні будуть мити руки не рідше ніж один раз на годину. Щодня їм будуть міряти температуру. Обіди подаватимуть не в їдальні, а упакованими порціями в класах. Їх буде привозити компанія, яка в звичайний час обслуговувала шкільну їдальню.